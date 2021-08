Messi chega a Paris para assinar com o PSG; clube posta vídeo

Falta muito pouco para Lionel Messi ser anunciado oficialmente como novo reforço do Paris Saint-Germain. O astro argentino desembarcou nesta terça-feira (10) na França, ao lado da esposa, Antonella, e seus três filhos. Ainda apareceu diante do público que o aguardava no local, e acenou usando uma camisa com o lema do clube no peito: "Isso é Paris".

O avião de Messi pousou no aeroporto de Le Bourget, em Paris, às 10h34 (de Brasília). Pouco antes, o pai e empresário do jogador, Jorge Messi, confirmou o acerto com o clube. Agora, como de praxe, ele passará por exames médicos no hospital American de Neuilly antes de assinar contrato.

O PSG, aliás, já postou um vídeo misterioso, mas que basicamente confirma a chegada do craque sem citar o nome. É possível ver seis bolas de ouro, a camisa 10 da Argentina, a bandeira de Rosário (cidade onde Messi nasceu), entre outras referências claras ao jogador.

O anúncio oficial da contratação deve ocorrer nas próximas horas. O clube, porém, já marcou coletiva de imprensa na quarta-feira (11), às 11h locais (6h do Brasil).

Segundo a imprensa europeia, o jogador fechou um contrato de dois anos com o PSG, tendo a opção de renovar por mais uma temporada, até o meio de 2024. Seu salário deve rondar 35 milhões de euros (R$ 214 milhões) líquidos por temporada, com bônus incluídos

Eleito seis vezes o melhor do mundo, Messi, de 34 anos, acertou a ida ao Paris Saint-Germain após não chegar a acordo de renovação com o Barcelona. Ele passou mais de 20 anos de sua vida no Camp Nou. Com o astro livre no mercado, o clube francês foi rápido e ofereceu um acordo.

No Parque dos Príncipes, o argentino voltará a atuar ao lado de Neymar. Os dois jogaram juntos por quatro temporadas, entre 2013 e 2017. Ao lado do uruguaio Suárez (que hoje está no Atlético de Madrid), formaram o famoso trio MSN, e ajudaram o Barça a a conquistar a tríplice coroa (Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões e Copa do Rei) na temporada 2014/2015.

De acordo com a imprensa francesa, apesar de Neymar ter oferecido a camisa 10, o argentino escolheu a 30. Foi o número usado por ele quando estreou profissionalmente no Barcelona, em 2004. No vídeo postado pelo PSG, é possível ver que o 10 realmente ficou com o brasileiro.