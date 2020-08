Messi comunica ao Barça que deseja sair, diz imprensa espanhola

O fim da era Lionel Messi no Barcelona parece estar próximo. Pelo menos é o que garante a imprensa na Espanha e Argentina. De acordo com jornais espanhóis, o camisa 10 comunicou oficialmente ao clube que deseja deixar a equipe.

Segundo o jornal Marca, de Madrid, Messi enviou documento aos dirigentes do Barça oficializando o desejo de ser negociado pela equipe. O contrato do jogador com o clube vai até junho de 2021, mas o jogador pode exercer uma cláusula do contrato que permite a rescisão unilateral ao fim de cada temporada.

Ainda segundo o Marca, o prazo para Messi fazer uso da cláusula expirou no último dia 10 de junho. No entanto, o staff do jogador acredita que conseguirá romper o vínculo já que a temporada passou por mudanças por conta da pandemia do novo coronavírus.

Os boatos de que Lionel Messi deixaria o Barcelona tiveram início logo após a eliminação do clube na Liga dos Campeões com goleada de 8x2 imposta pelo Bayern de Munique. O jornalista brasileiro Marcelo Bachler, que faz a cobertura da equipe catalã, noticiou que Messi teria confidenciado para pessoas do clube que se sentia mais fora do que dentro do Barcelona.

Lionel Messi é considerado o maior jogador da história do Barcelona. Formado nas divisões de base do clube, ele tem 731 jogos e 634 gols em 16 temporadas.

Entre os títulos conquistados Messi levantou quatro Liga dos Campeões da Europa, três Mundiais de Clubes, 10 Campeonatos Espanhóis e seis Copas do Rei. O craque ainda foi eleito o melhor jogador do mundo por seis vezes.

O Barcelona está passando por uma grande reestruturação após o desempenho ruim na última temporada. Nos últimos dias, o clube anunciou a contratação do técnico holandês Koeman. Jogadores com história no Barça devem deixar o time. Um deles é o atacante Luís Suárez. O uruguaio já foi comunicado pelo novo treinador de que não está nos planos.