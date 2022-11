Messi confirma despedida da Copa no Catar: 'Última oportunidade'

A Copa do Mundo do Catar marca o fim de uma era. O argentino Lionel Messi confirmou que a edição de 2022 será sua última participação no torneio. É a chance final do craque, eleito sete vezes o melhor jogador do planeta, conquistar o que chama de seu "grande sonho".

"Me cuidei e trabalhei como em toda minha carreira. Certamente é minha última Copa e a última oportunidade de conquistar esse grande sonho que temos", afirmou o astro, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (21).

"O que me motiva é o sonho, a esperança de tentar uma vez mais e nunca desistir. Não podemos pensar no que aconteceu, temos que tentar e tentar o que queremos. É difícil neste momento fazer com que os jovens entendam que é preciso aproveitar o momento, isso aconteceu muito comigo. Uma Copa é sempre especial e que você não sabe se um dia vai repetir. Aproveitar as pessoas e as partidas", completou.

Na entrevista, aliás, Messi apareceu mais sorridente que o habitual. O jogador agradeceu o carinho que tem recebido de fãs, prevendo uma torcida pelo título mundial que vai além dos argentinos.

"É lindo que muitas pessoas que não são da Argentina torçam pelo nosso título por mim. Por onde passei, sempre recebi muito carinho e fico muito feliz que tenha tanta gente que goste de mim", comemorou.

Essa será a quinta Copa do Mundo de Messi. O último ato começa a ser escrito nesta terça-feira (22), quando a Argentina encara a Arábia Saudita, às 7h, no estádio Lusail, em partida que abre o Grupo C. México e Polônia completam a rodada da chave, às 13h, no Estádio 974.

O camisa 10, aliás, comemorou com sua seleção a taça da Copa América no ano passado, quando a equipe venceu o Brasil no Maracanã. Foi o fim de um jejum de 28 anos sem títulos. Segundo o astro, foi um peso que ficou para trás,

"Não sei se é o mais feliz, mas sei que me encontro muito bem e estou mais maduro para aproveitar tudo ao máximo, cada momento, viver com muita intensidade. Vou aproveitar cada momento como foi a Copa América, como está sendo agora... Acredito que aproveito muito mais do que antes, quando não pensava e só queria jogar. Antes, só pensava na partida seguinte, em ganhar. Muitas coisas importantes passavam despercebidas. Hoje, tento aproveitar o momento. Vejo as coisas de outra maneira e dou importância aos pequenos detalhes, a coisas que não me importava", afirmou.