Messi critica presidente do Barcelona: 'Não cumpriu a palavra'

A novela Lionel Messi terminou com surpresa, com a permanência do craque no Barcelona. Mas não por vontade dele. E, na entrevista em que confirmou que segue na equipe blaugrana, o craque não poupou críticas ao presidente do clube, Josep Bartomeu. Segundo o argentino, a decisão de trocar de clube não foi tomada após a goleada por 8x2 para o Bayern, na Liga dos Campeões, mas já vinha sido pensada há um bom tempo. Inclusive, ele garante que comunicou à diretoria do time, que desrespeitou o acordo.

"Disse ao clube e, principalmente, ao presidente que eu queria ir embora. Estou falando isso durante todo o ano. Achei que o clube necessitava mais de gente jovem, de ideias novas, e achei que minha etapa no Barcelona havia terminado. (...) Eu disse isso ao presidente e bom, o presidente sempre disse que ao fim da temporada eu podia decidir se queria ir ou ficar, mas no fim das contas ele não cumpriu sua palavra", disparou Messi.

Veja os comentários do astro argentino nos vídeos abaixo, em entrevista exclusiva, cedida pelo DAZN: