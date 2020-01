Messi dá vitória ao Barcelona em dia de estreia de treinador

O treinador Quique Setién estreou no domingo (19) no Barcelona tentando mudar o estilo de jogo do time catalão, mas uma coisa nunca muda no clube: a dependência de Lionel Messi. Foi do genial argentino o único gol da vitória sobre o Granada, no Camp Nou, resultado que fez o Barcelona terminar mais uma rodada do Campeonato Espanhol empatado com o Real Madrid na liderança - ambos com 43 pontos, oito a mais do que Atlético de Madrid e Sevilla.



Um número mostra bem o que foi o Barcelona na estreia de Setién: 82% de posse de bola. É a marca mais alta do time em uma partida do Espanhol desde maio de 2011, quando registrou 84% em um jogo contra o Levante. Naquela época, o treinador era Pep Guardiola, o mestre do estilo clássico do clube, que Setién está tentando resgatar.



Ter a posse da bola por bastante tempo, porém, não adiantou muita coisa para o Barcelona no primeiro tempo. As constantes trocas de passes raramente resultavam em jogadas de grande perigo e o time só teve uma boa chance de gol: aos 45 minutos, um chute de Messi passou perto do gol do Granada.



As coisas não mudaram nos primeiros minutos da etapa final. O Barcelona tinha a bola sob seu domínio por muito tempo, mas não era capaz de criar chances de gol. E ainda levou um grande susto aos 11 minutos, quando Eteki surpreendeu o goleiro Ter Stegen com um chute rápido e viu a bola se chocar com a trave.



Aos 23, um minuto depois de o goleiro Rui Silva evitar um gol de Griezmann com uma ótima defesa, aconteceu um fato que facilitou a vida do Barcelona: Sánchez levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a menos, o Granada teve de se desdobrar para conter o ataque dos donos da casa e gastou muita energia com essa tarefa ingrata.



Com mais espaço para jogar, o Barcelona finalmente chegou ao gol com uma jogada espetacular aos 30 minutos. Griezmann recebeu a bola de Messi e tocou de primeira para Vidal, que, por sua vez, passou de calcanhar, também de primeira, para o argentino marcar com um chute colocado.



A poucos minutos do fim, Griezmann perdeu uma ótima oportunidade para aumentar o placar, mas o francês errou o alvo. Esse gol, porém, não fez falta ao Barcelona, já que o Granada não tinha forças para buscar o empate e Quique Setién pôde comemorar a vitória em sua estreia.

OUTROS JOGOS



Também no domingo, o Valencia jogou fora de casa e foi surpreendido pelo Mallorca: 4x1. Assim, perdeu a oportunidade de saltar da sétima para a quinta colocação do Espanhol. Em Bilbao, o meia Rafinha, filho do tetracampeão mundial Mazinho, anotou o gol do Celta no empate por 1x1 com o Athletic. Demais partidas: Betis 3x0 Real Sociedad e Villarreal 1x2 Espanyol.