Messi declara seus favoritos ao título da Copa; veja quem são

Perto de disputar sua última Copa do Mundo, Lionel Messi acredita que o Brasil e a atual campeã França serão os principais empecilhos em sua missão de celebrar pela primeira vez um título mundial. Em entrevista à DirecTV, da Argentina, o craque do Paris Saint-Germain colocou as seleções de seus companheiros de clube, Neymar e Mbappé, como favoritas na briga pelo título da Copa do Catar, em dezembro.

"Quanto aos favoritos, existem grandes times como Brasil, Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, e tenho certeza que estou esquecendo alguns deles. Se for para escolher um ou dois, hoje acho que Brasil e França são os dois grandes candidatos a vencer este mundial. Tenho a impressão que são as que chegam em melhor fase, faz tempo que estão com o mesmo grupo", opinou o jogador de 35 anos.

Apesar de não ter sido apontada como grande favorita por Messi, a seleção argentina também chegará com bastante moral ao mundial Isso porque está invicta há 35 jogos sob o comando do treinador Lionel Scaloni, que renovou o contrato com a equipe nacional até a Copa de 2026. Durante a série invicta, os argentinos venceram a Copa América de 2021, em cima do Brasil, no Maracanã. Existem, contudo, motivos de preocupação para a Argentina.

Nomes importantes do futebol do país, Di María, da Juventus, e Dybala, da Roma, sofreram lesões recentemente. O jogador juventino está tratando uma lesão de baixo grau no tendão da coxa direita e tem previsão de retorno para o início de novembro, mas há certa apreensão porque ele já teve outras duas lesões nesta temporada. Dyabla, por sua vez, foi diagnosticado com um problema no músculo reto femoral esquerdo na quarta-feira passada e recebeu um prazo de quatro semanas de recuperação.

"As lesões são uma preocupação. Esta é uma Copa do Mundo diferente, disputada em uma época do ano diferente. Diante do que aconteceu com Dybala e Di Maria, você se preocupa e fica com mais medo quando vê esse tipo de coisa. Espero que eles se recuperem a tempo, eles têm tempo suficiente para chegar ao torneio em boa forma", comentou Messi.

Em uma entrevista no início deste mês, a um programada da plataforma de streaming Star+, o craque argentino disse que a Copa do Catar deve ser a última de sua carreira. A Argentina estreia no dia 22 de novembro, às 7 horas (horário de Brasília), quando enfrenta a Arábia Saudita. Integrante do Grupo C, também enfrentará o México e a Polônia.