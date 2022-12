Messi descarta aposentadoria: 'Quero jogar como campeão mundial'

Um dos maiores jogadores da história, Lionel Messi sonhava com o título da Copa do Mundo para coroar a brilhante carreira. Não falta mais: o astro liderou a Argentina na conquista do tri, neste domingo (18), sobre a França. Apesar de dizer que esse seria seu último Mundial, o camisa 10 ainda não pensa em deixar a seleção.

"Quero jogar mais algumas partidas como campeão mundial. Todo mundo quer isso, é o mais desejado por todos. Tive a sorte de ter conquistado tudo na minha carreira, e era isso que me faltava. Quero levar lá para desfrutar com todos", comemorou.

O troféu veio em um jogo épico. Messi abriu o placar, de pênalti, e Di María ampliou, ainda no primeiro tempo. Mas, na segunda etapa, Mbappé fez dois gols e empatou. Na prorrogação, o camisa 10 argentino recolocou a Argentina à frente, só que o astro francês voltou a marcar, e deixou tudo igual. A consagração dos hermanos veio nos pênaltis, com vitória por 4x2.

"É uma loucura que tenha acontecido dessa maneira. Eu queria muito. Eu sabia que Deus ia me dar, eu senti que ia ser isso. Agora é aproveitar", disse Messi.

O astro, que foi eleito o melhor jogador da Copa do Catar, não escondeu a emoção ao segurar a taça do Mundial. E assumiu já pensar na recepção em Buenos Aires. A seleção deve desembarcar no país nesta segunda-feira (19), pela noite.

"Olha o que é essa taça, é linda. Sofremos muito, mas conseguimos. Mal podemos esperar para estar na Argentina para ver o quanto isso vai ser louco".