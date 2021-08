Messi deve estrear pelo PSG no domingo; saiba tudo sobre o jogo

Ansioso pela estreia de Lionel Messi com a camisa do Paris Saint-Germain? Pois se prepare: o momento histórico deve acontecer neste fim de semana. Segundo o jornal Le Parisien, o primeiro jogo do astro argentino pelo time será neste domingo (29), às 15h45, diante do Reims, fora de casa, pelo Campeonato Francês.

De acordo com o veículo, o craque planeja atuar ao menos uma vez antes da Data Fifa de setembro. Por isso, não deve perder a oportunidade de ir a campo na rodada do fim de semana, a última antes dos próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo.





Messi não entra em campo desde o dia 10 de julho, quando conquistou o título da Copa América com a Argentina. Depois, ganhou férias prolongadas, enquanto resolvia a saída do Barcelona e ida ao PSG. Agora, o astro tenta retomar o ritmo.

No clube francês, o argentino teve duas semanas de treinos. Ele vem evoluindo bem, e ganhou folga no último fim de semana, quando foi para Barcelona com sua família. Depois do descanso, deve intensificar a preparação para atuar ao menos em uma parte do duelo contra o Reims.

Se o cenário se concretizar, a estreia de Messi não será com festa no Parque dos Príncipes, como se imaginava inicialmente, mas fora de casa. Segundo o L'Équipe, a venda de ingressos para o confronto do fim de semana disparou: foram seis mil ingressos vendidos em quatro dias, mesma quantidade que havia sido comercializada em três semanas.

Nas bilheterias, os ingressos foram vendidos por preços entre € 35 (R$ 216) e € 100 (R$ 618). Já nas mãos de cambistas, estão sendo comercializados por, pelo menos, € 400 (R$ 2.474), de acordo com o L'Équipe. O Reims já vendeu todos os 20.546 ingressos.

A lotação máxima não será só na arquibancada. Segundo o jornal, o Sindicato de Jornalistas Esportivos da França recebeu 122 pedidos de credenciamento para a partida.

Para se preparar para o momento, o clube anfitrião fez até uma reunião com a prefeitura de Reims, para discutir um esquema especial de segurança. A entrada será liberada para os torcedores quase três horas antes de a bola rolar, para evitar aglomerações.