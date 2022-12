Messi deve se tornar o jogador com mais partidas em Copa do Mundo

Lionel Messi pode conquistar o tão sonhado título da Copa do Mundo. A Argentina venceu fácil a Croácia por 3x0, pela semi, nesta terça-feira (13), e confirmou vaga na final. Se a taça está a um passo do astro, há também um recorde que (muito provavelmente) será batido por ele: número de jogos disputados na competição.

Ao entrar em campo na semifinal, Messi chegou a 25 jogos no Mundial, nas cinco edições em que esteve presente (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). Com isso, igualou ao ex-meia Lothar Matthäus, que também atuou em 25 partidas em cinco edições (1892, 1986,1990, 1994 e 1998). O alemão foi campeão em 1990 e ficou com o vice em 1982 e em 1986.

???????? Leo Messi ???? Lothar Matthaus ????????



El capitán argentino iguala esta noche al alemán en el récord de más presencias en la #CopaMundialFIFA masculina. pic.twitter.com/Dp4MXDYHhl — Copa Mundial FIFA ???? (@fifaworldcup_es) December 13, 2022

Como Messi deve ser um dos titulares da Argentina na final, tem tudo para chegar às 26 partidas e estabelecer um novo recorde, se isolando como o jogador de futebol com mais partidas em Copas. A decisão do Mundial do Catar será neste domingo (18), às 12h, no estádio Lusail. O rival será o vencedor de França x Marrocos, que definem a vaga nesta quarta-feira (14), às 16h.

Aos 35 anos, o astro ainda quebrou outro recorde nesta terça-feira (13). Ao balançar as redes sobre a Croácia, ele anotou seu 11º gol e se tornou o jogador argentino com mais gols em Copa. Ele ultrapassou Batistuta, que marcou 10 vezes na competição.

Messi e Matthäus, aliás, fazem parte de um seleto grupo de oito jogadores da história que estiveram em campo em cinco edições do Mundial. Também estão na lista os mexicanos Antonio Carbajal, Rafa Márquez, Guillermo Ochoa e Andrés Guardado, o português Cristiano Ronaldo e o italiano Gianluigi Buffon.

