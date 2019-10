Messi discorda de CR7 e diz que não precisa deixar o Barcelona

Eleito o melhor jogador do mundo pela sexta vez, Lionel Messi garante manter a disposição de um menino em campo, apesar dos 32 anos de idade, mas sabe que chegou a hora de se preocupar mais com o corpo. E, ao contrário de Cristiano Ronaldo, seu maior rival no status de melhor jogador da atualidade, ele não pretende sair do clube onde criou uma história.

Em entrevista ao jornal Marca, o astro argentino deixou claro não concordar com as palavras de CR7. O atacante português já falou algumas vezes que Messi deveria sair do Barcelona para buscar novos desafios, como ele fez ao deixar o Manchester United e ir para o Real Madrid e, mais recentemente, trocar o time merengue pela Juventus, da Itália.

"Cada um busca seus objetivos e experiências. Nunca tive a necessidade de sair do melhor clube do mundo que é o Barcelona, onde desfruto dos treinamentos, dos jogos e da cidade. É um lugar muito completo e sempre tive muito claro o objetivo neste clube e que não teria que buscá-lo em outro lugar", comentou o argentino.

Quanto a sua condição física, ele falou que o desafio é fazer com que as pernas façam aquilo que o cérebro pede.

"É difícil porque a cabeça está boa. Eu penso que tenho 25 anos e que posso seguir fazendo as coisas que fazia naquela época. Mas o corpo manda e existem circunstâncias em que tem que ter mais cuidado do que antes. Assimilar requer um processo e preciso me preparar de maneira diferente para os treinamentos e partidas", disse.

Messi comentou até sobre uma discussão que agita o futebol alemão nos últimos meses. Quem deveria ser o goleiro titular da seleção: Manuel Neuer, do Bayern de Munique, ou seu companheiro de time, Ter Stegen.

"Eles são dois grandes goleiros e com características similares. Eles fazem boa leitura do jogo, podem jogar com os pés e são muito rápidos embaixo das traves", analisou.