Messi diz que foi bloqueado do Instagram após conquistar a Copa

O astro Lionel Messi viveu uma situação inusitada após conquistar a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano passado. Em entrevista à rádio Urbana Play, nesta segunda-feira (30), o camisa 10 da Argentina revelou que teve a conta do Instagram bloqueada por causa da quantidade de mensagens recebidas.

"Fui bloqueado por alguns dias por causa da quantidade de mensagens que recebi depois de ganhar a Copa do Mundo", disse o jogador.

"Eu tinha um milhão de mensagens no Instagram, e então eles me bloquearam", completou.

Depois de conquistar o Mundial, o craque bateu um recorde na rede social: um álbum de fotos postado por ele - com direito a imagem com a cobiçada taça em mãos - se tornou a publicação mais curtida da história do Instagram. Até este momento, são mais de 75 milhões de curtidas.

Messi também ostenta 425 milhões de seguidores na rede social. Porém, ainda aparece atrás do português Cristiano Ronaldo, com 542 milhões.