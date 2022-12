Messi e Antonela: da paixão na infância à união após tragédia

Lionel Messi foi o grande protagonista da final da Copa do Mundo do Catar, que terminou com a conquista do terceiro título da Argentina. Mas, durante as comemorações, outra pessoa chamou a atenção: a esposa do craque. Antonela Roccuzzo roubou a cena após a entrega da taça, aparecendo em vários momentos de carinho com o camisa 10.

A história de amor dos dois, aliás, poderia até ser roteiro de filme de romance. O casal se conheceu ainda na infância, mas só foi unido após uma tragédia: a morte de uma amiga.

Messi e Antonela se conheceram por volta dos nove anos, na cidade de Rosário. Os pais da argentina eram donos de um supermercado, que era frequentado pela família do atacante.

Aos 13 anos, Lionel recebeu proposta para jogar nas categorias de base do Barcelona, se mudou para a Espanha. Mas Antonela nunca saiu da cabeça (e do coração) do jovem. Segundo relatos de amigos próximos a jornais argentinos, o jogador escrevia cartas dizendo que “Anto” seria sua namorada no futuro.

Uma tragédia acabou reunindo os dois novamente. Ao saber da morte de uma amiga de Antonela, Messi viajou da Espanha à Argentina para consolá-la. Na época, ele já despontava como uma das maiores promessas do futebol, mas não pensou duas vezes em visitar a amada.

A partir daí, eles mantiveram um relacionamento à distância. O namoro se tornou público em 2010, quando Antonela se mudou para Barcelona. A partir de então, Lionel, enfim, começou a viver o romance sonhado desde a infância.

Em 2012, nasceu o primeiro filho do casal, Thiago. Três anos depois, foi a vez de Mateo vir ao mundo. Em 2017, eles se casaram e, no ano seguinte, Antonela deu à luz ao caçula, Ciro.

Hoje em dia, a esposa de Messi compartilha nas redes sociais seu dia a dia, com quase 26 milhões de seguidores no Instagram. No tempo livre, Antonela dedica-se a jogar tênis e a lutar boxe.