Messi é aprovado em exames e está pronto para assinar com o PSG

Falta muito pouco para Lionel Messi ser anunciado oficialmente como novo reforço do Paris Saint-Germain. O astro argentino desembarcou nesta terça-feira (10) na França, ao lado da esposa, Antonella, e seus três filhos. Ainda apareceu diante do público que o aguardava no local, e acenou usando uma camisa com o lema do clube no peito: "Isso é Paris".

O avião de Messi pousou no aeroporto de Le Bourget, em Paris, às 10h34 (de Brasília). Pouco antes, o pai e empresário do jogador, Jorge Messi, confirmou o acerto com o clube. Como de praxe, ele passou por exames médicos no hospital American de Neuilly antes de assinar contrato, e foi aprovado.

O argentino seguiu para o Parque dos Príncipes, onde fez uma rápida passagem. Ele chegou ao estádio por um portão lateral e ficou apenas alguns minutos, frustrando centenas de fãs aglomerados no local. Depois, foi para o Royal Monceau Hotel, onde sua família está hospedada. Lá, acenou para fãs.

Logo após Messi chegar na França, o PSG começou a postar uma série de vídeos misteriosos, que confirmavam a chegada do craque mesmo sem citar seu nome. Entre as referências ao jogador, estavam seis Bolas de Ouro, a camisa 10 da Argentina, a bandeira de Rosário (cidade onde Messi nasceu), além da expressão "novo diamante".

Em alguns teasers, apareciam emojis de ampulhetas, deixando claro que o anúncio era só uma questão de tempo.

O anúncio oficial da contratação deve ocorrer nas próximas horas. A apresentação deve ocorrer na quarta-feira (11) - o clube marcou uma entrevista coletiva para às 11h locais (6h do Brasil).

Segundo a imprensa europeia, o jogador fechou um contrato de dois anos com o PSG, tendo a opção de renovar por mais uma temporada, até o meio de 2024. Seu salário deve rondar 35 milhões de euros (R$ 214 milhões) líquidos por temporada, com bônus incluídos

Eleito seis vezes o melhor do mundo, Messi, de 34 anos, acertou a ida ao Paris Saint-Germain após não chegar a acordo de renovação com o Barcelona. Com o astro livre no mercado, o clube francês foi rápido e ofereceu um acordo.

O jogador passou mais de duas décadas no Camp Nou, onde chegou quando tinha apenas 13 anos. Estreou como profissional em outubro de 2004 e, desde então, foi o protagonista de um dos casamentos mais duradouros e relevantes da história do futebol.

Ao todo, foram 17 temporadas no Barcelona, com 672 gols marcados, 288 assistências e 778 jogos oficiais. Messi conquistou 35 títulos com a camisa da equipe catalã, média de pouco mais de duas taças por ano no clube. Entre os troféus, estão quatro da Liga dos Campeões, três do Mundial de Clubes e dez do Campeonato Espanhol.

Messi e seus muitos troféus conquistados na era Barcelona

(Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona)

No Parque dos Príncipes, o argentino voltará a atuar ao lado de Neymar. Os dois jogaram juntos por quatro temporadas, entre 2013 e 2017. Ao lado do uruguaio Suárez (que hoje está no Atlético de Madrid), formaram o famoso trio MSN, e ajudaram o Barça a a conquistar a tríplice coroa (Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões e Copa do Rei) na temporada 2014/2015.

De acordo com a imprensa francesa, apesar de Neymar ter oferecido a camisa 10, o argentino escolheu a 30. Foi o número usado por ele quando estreou profissionalmente no Barcelona, em 2004. No vídeo postado pelo PSG, é possível ver que o 10 realmente ficou com o brasileiro.

Fãs ansiosos

Desde a segunda-feira (9), torcedores do PSG começaram a se movimentar para receber Lionel Messi. Alguns foram até o aeroporto de Le Bourget, enquanto outros se aglomeraram na porta do Parque dos Príncipes, que precisou de segurança reforçada.

Nesta terça, a imprensa europeia cravou que o argentino acertou o acordo oferecido pelo PSG. Os fãs, então, se juntaram na porta da casa do jogador, na Espanha, no aeroporto de Barcelona e no Le Bourget.

No Parque dos Príncipes, a movimentação foi se tornando cada vez mais intensa. Após Messi desembarcar na França, os torcedores ficaram eufóricos.

Torcedores do PSG no Parque dos Príncipes

(Foto: AFP)