Messi e Mbappé chegam à final da Copa empatados na artilharia

Lionel Messi e Kylian Mbappé vão se enfrentar na final da Copa do Mundo do Catar. Mas, além do título - que vale o tricampeonato para as duas seleções -, o astro argentino e o craque francês irão disputar também a Chuteira de Ouro da competição.

Os dois estão empatados na liderança da artilharia. Ao balançar a rede sobre a Croácia, na vitória por 3x0, o astro argentino chegou a cinco gols na competição, igualando o número do atacante francês - que, por sua vez, passou em branco no triunfo por 2x0 sobre o Marrocos.

Agora os dois jogadores do Paris Saint-Germain vão definir quem fica com o troféu do Mundial e com o posto de goleador da competição. A decisão será no domingo (18), às 12h, no estádio Lusail.

Messi é o maior artilheiro da Argentina na história da Copa do Mundo, com 11 gols. Ele ultrapassou Batistuta, que balançou as redes rivais 10 vezes na competição. Com a presença argentina confirmada na final, Messi ainda deve tornar o jogador com mais partidas no Mundial.

Já Mbappé tem nove gols no total: cinco no Catar e outros quatro na Copa da Rússia, em 2018. Com isso, é o artilheiro do torneio entre os jogadores com menos de 24 anos, deixando para trás Pelé - que, com essa idade, marcou sete.

Artilheiros da Copa do Mundo 2022:

5 GOLS

Mbappé (França)

Messi (Argentina)

4 GOLS

Giroud (França)

Julián Álvarez (Argentina)

3 GOLS