Messi e Neymar juntos: saiba onde assistir aos jogos do PSG

Pela primeira vez na história, o Campeonato Francês terá a genialidade de Lionel Messi. Após mais de 20 anos no Barcelona, o craque argentino acertou com o Paris Saint-Germain, e irá disputar a Ligue 1. E ainda voltará a reeditar a parceria com Neymar na Liga dos Campeões, que rendeu o título ao clube catalão em 2014/2015.

No Brasil, os direitos de transmissão do Francês são propriedade do Grupo Disney até a temporada 2023/2024. Assim, o torcedor teve sintonizar os canais ESPN e Fox Sports (na TV) ou assinar o Star+, nova plataforma de streaming que chega ao Brasil a partir do dia 31 de agosto.

Já a Liga dos Campeões terá um jogo a cada rodada com transmissão no SBT, pela TV aberta. Já a TNT Sports exibe as partidas através da TV fechada e do serviço de streaming HBO Max, e tem direito de mostrar todos os duelos da competição em suas plataformas.