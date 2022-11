Messi estaria incomodado com 'loucura' argentina antes da Copa

A Argentina é apontada como uma das seleções com grandes chances de faturar o título da Copa do Mundo no Catar. O clima de favoritismo é tanto que os canais especializados em esporte vão fazer uma enorme cobertura do torneio, incluindo até os treinos. Mas toda essa euforia preocupa o maior astro da equipe, Lionel Messi.

O craque do Paris Saint-Germain fez um alerta ao clima de 'já ganhou', algo que pode afetar o elenco. Dentre os 26 jogadores convocados pelo técnico Lionel Scaloni, 19 são estreantes no Mundial.

"Nós sabemos como são os argentinos, e como todos acham que ganham antes mesmo de jogar. Estamos muito concentrados em ir jogo a jogo, nem pensamos nos cruzamentos das oitavas", disse o astro, em entrevista ao jornal Olé.

A euforia tem explicação. A Argentina vive a maior série sem perder de sua história, com 35 jogos de invencibilidade. Além disso, os hermanos conquistaram a Copa América em cima do Brasil, em pleno Maracanã, em 2021, acabando com um jejum de 28 anos sem título.

A Argentina é bicampeã da Copa do Mundo (1978 e 1986). A equipe liderada por Messi chegou perto do tri em 2014, na edição disputada no Brasil, mas perdeu o troféu para a Alemanha.

No Catar, os argentinos estão no Grupo C e jogam contra Arábia Saudita, México e Polônia na primeira fase.