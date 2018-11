Messi faz golaço e Barcelona avança às oitavas de final da Liga

Com um gol e uma assistência de Lionel Messi no segundo tempo, o Barcelona venceu o PSV por 2 a 1, nesta quarta-feira (28), em Eindhoven, na Holanda, e garantiu a sua classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Além disso, o time espanhol assegurou com uma rodada de antecipação a liderança do Grupo B da competição, com 13 pontos, fato que lhe dá a vantagem de atuar como mandante no confronto de volta do próximo mata-mata, contra rival a ser definido em sorteio após o término deste estágio do torneio.



O PSV, com apenas um ponto em cinco partidas, está eliminado da disputa por uma vaga nas oitavas. A disputa pela vice-liderança desta chave agora ficou restrita apenas a Tottenham e Inter de Milão. Em outro duelo desta quarta-feira, no estádio de Wembley, em Londres, a equipe inglesa superou o time italiano por 1 a 0 e assumiu o segundo lugar, com sete pontos, mesma pontuação do rival, terceiro colocado pelos critérios de desempate.



Na rodada derradeira deste Grupo B, no dia 11 de dezembro, o Barça vai receber o Tottenham no Camp Nou, enquanto a Inter jogará na Itália contra o PSV.