Messi iguala a Mbappé na artilharia da Copa do Mundo do Catar

Lionel Messi alcançou Kylian Mbappé na artilharia da Copa do Mundo do Catar. Ao balançar a rede sobre a Croácia, na vitória por 3x0 pela semifinal, o astro argentino chegou a cinco gols na competição, igualando o número do atacante francês.

O camisa 10 dos Bleus, porém, ainda jogará pela semi. A França enfrenta Marrocos nesta quarta-feira (14), às 16h, no estádio Al Bayt. Mesmo que a atual campeã perca, Mbappé, assim como Messi, ainda terá mais uma partida pela frente - seja ela a final ou a disputa pelo terceiro lugar.

O craque argentino, aliás, se tornou o maior artilheiro da Argentina na história da Copa. Ele marcou seu 11º gol nesta terça-feira (13) e ultrapassou Batistuta, que balançou as redes rivais 10 vezes na competição. Com a presença argentina confirmada na final, Messi ainda deve tornar o jogador com mais partidas no Mundial.

Artilheiros da Copa do Mundo 2022:

5 GOLS

Mbappé (França)

Messi (Argentina)

4 GOLS

Giroud (França)

Julián Álvarez (Argentina)

3 GOLS