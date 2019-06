Messi marca, mas Argentina apenas empata com o Paraguai

O técnico Lionel Scaloni tentou mudar a Argentina, colocando Agüero e Di María no banco, mas não adiantou muito. A albiceleste saiu atrás do Paraguai, conseguiu o empate, mas não foi capaz de superar a retranca do adversário, nesta quarta (19), no Mineirão, em Belo Horizonte. Pior, se não fosse o goleiro Armani, que pegou um pênalti, poderia ter saído derrotada, ao invés do melancólico 1x1.



O jogo começou com a Argentina imprensando o Paraguai na defesa. Messi atuava mais à frente, com o meio formado por Pereyra, De Paul, Lo Celso e Paredes.



A primeira chegada foi do Paraguai, aos 28, com o santista Derlis González, que, meio sem ângulo, bateu pelo lado direito. A bola desviou em Tagliafico e quase engana Armani.



Na sequência, Messi teve a chance de fazer o primeiro gol dele na Copa América, em cobrança de falta. Mas chutou fraco. Aos 36, Almiron arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para trás. De primeira e com estilo, Sánchez fez Paraguai 1x0.



A albiceleste voltou do intervalo com Agüero em campo. Logo no início, aos 7, ele fez boa jogada, Martínez chutou e a bola bateu no braço de Piris: pênalti, que Messi converteu. Pouco depois, Otamendi fez pênalti bobo em González, que bateu e Armani pegou.



A partida ficou bastante pegada e sem chances para os times. Domingo, na Fonte Nova, o Paraguai encara a Colômbia, e, em Porto Alegre, a Argentina pega o Catar.