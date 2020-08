Messi na Inter? Astro compra casa em Milão e fortalece rumores

A era Barcelona com Lionel Messi pode estar com seus dias contados. O argentino acaba de comprar uma cobertura em Milão, segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, e reaqueceu os rumores de que pode estar saindo do clube catalão. Ele é especulado na Internazionale - que tem sede, justamente, na capital da região da Lombardia.

A equipe sonha em contratar o astro ao fim do atual contrato com o Barcelona, que terminará em junho de 2021. Inclusive, a empresa chinesa que controla a Inter de Milão pode oferecer um salário anual de 50 milhões de euros (cerca de R$ 307 milhões, na cotação atual) por quatro anos de contrato, segundo o jornal italiano. O grupo estaria preparado para uma operação global.

Recentemente, o pai de Messi também fez investimentos imobiliários nos arredores de Milão, por causa dos incentivos fiscais a estrangeiros.

Apesar dos planos da Inter e da nova cobertura de Messi, a imprensa espanhola considera difícil a transferência do argentino para a Itália. A rádio Cadena SER, porém, afirma que o jogador paralisou as negociações para renovar seu contrato com o Barcelona, o que poderia ser mais um indício de sua saída.