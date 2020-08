Messi na Série B? Site do Cruzeiro é invadido e anuncia jogador

Especulado em times como Manchester City, Inter de Milão e Paris Saint-Germain, Lionel Messi foi anunciado, nesta sexta-feira (28), no site do Cruzeiro. O portal foi invadido e, no fim da tarde, teve uma notícia falsa postada "informando" a contratação do astro argentino de 33 anos, que pode estar de saída do Barcelona.

O clube mineiro rapidamente tirou a fake news do ar. O Cruzeiro garantiu, em nota enviada ao Globoesporte.com, que está rastreando o responsável pela invasão. Ainda de acordo com a Raposa, que nenhum dado foi comprometido ou vazado de seu endereço eletrônico.

A publicação tinha a "assinatura" de Adilson Batista, treinador que deixou a equipe celeste em março. Segundo a nota, chegaria "sem custos de transferência ao novo clube e assina contrato por quatro temporadas, com opção de extensão por mais um ano".

Não para por aí. Na nota falsa, é dito ainda que "diversas notícias na imprensa brasileira também aproximam o clube de Cristiano Ronaldo, da Juventus, numa negociação que pode chegar às 900 milhões de reais".

A postagem ainda diz que a chegada de Messi seria para "atenuar os problemas ofensivos da equipe de Enderson Moreira". O próprio argentino ainda 'deu entrevista', assim como o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues.

"Estou muito feliz por chegar ao Cruzeiro. É uma grande honra fazer parte da equipe de Enderson Moreira. Até breve, torcedores da Raposa, estou ansioso para jogar logo no Mineirão”, foi a declaração falsa de Messi.

A fake news postada no site do Cruzeiro

(Foto: Reprodução)