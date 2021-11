Messi não cita Real como rival direto e fala em PSG focado na Champions

Em entrevista para o jornal Sport, da Catalunha, o atacante Lionel Messi falou sobre o foco do Paris-Saint Germain na conquista da Liga dos Campeões e definiu a competição como o “o grande objetivo” não só do clube, mas também pessoal.

Apesar da vontade para levar a orelhuda, o camisa 30 PSG reconhece que o caminho não é fácil. “Somos um dos candidatos, mas não os únicos. O mundo todo fala do PSG pelos jogadores que tem, mas há outras equipes muito boas, que estão anos trabalhando e também contrataram”, comentou.

Mas ao citar outros favoritos à conquista, incluindo o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Messi não citou seu antigo - e talvez mais tradicional - rival: o Real Madrid. “Manchester City, United, Bayern de Munique, Liverpool, Atlético de Madrid, Chelsea… Há muitas equipes com poderio para ganhar a Champions. Não é sempre que se ganha o melhor porque depende de muitos detalhes e circunstâncias. Apesar de tudo somos um dos candidatos”, completou.

Sobre a disputa da Bola de Ouro, que acontece no fim do ano, o craque disse que seu título mais importante de 2021 já foi conquistado, que foi a Copa América com a seleção Argentina. Caso o sétimo prêmio individual chegasse em suas mães seria, para ele, extraordinário. “Se chega a Bola de Ouro seria extraordinário pelo que significaria ganhar mais uma. A sétima seria uma loucura. Se não, tudo bem. Já consegui um dos meus grandes objetivos”, afirmou o argentino.

Na partida desta quarta (3) contra o RB Leipzig na Liga dos Campeões, Messi não entrará em campo. O argentino deve ser poupado por Mauricio Pochettino após sair com dores musculares do jogo contra o Lille, no fim de semana, pelo Campeonato Francês, e por um desconforto no joelho. Apesar disso, o jornal francês L’Équipe noticiou que o argentino deve ir para a Alemanha acompanhar o grupo.