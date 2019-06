Messi não foi embora de Salvador: ele agora torce pelo Chile

Pelo visto Messi se traumatizou com a derrota por 2x0 na Fonte Nova para a Colômbia e ainda não foi embora de Salvador.

Tem mais: parece ter desistido do jejum de 23 anos da Argentina e fez a 'portabilidade' para o Chile – justamente a equipe que lhe tirou o título nas duas últimas edições da Copa América.

Não precisa nem dizer que é uma brincadeira, né? Mas foi a piada mais repetida na partida desta sexta-feira (21), na Fonte Nova, entre Equador e Chile.

Paulo Vítor Rodrigues, o tocantinense que ficou conhecido como 'clone do Messi' foi um verdadeiro sucesso. A cada dois ou três passos que dava aparecia um chileno querendo tirar foto com o sósia do maior freguês da 'La Roja' na história da Copa América.

“Ele é uma febre, todo mundo quer tirar uma foto com ele. Desde cedo assim, é uma aventura”, brinca Christian Torres, chileno que levou o clone de Messi para a Fonte Nova.

Paulo Vítor veio de Palmas para Salvador de ônibus a fim de tentar ver o sósia famoso. Não conseguiu. “Só vi de longe, na entrada do hotel (em que Messi estava hospedado)”, conta.

A brincadeira, no entanto, lhe rendeu dois presentes. “Vim para o primeiro jogo, da Argentina, porque um torcedor argentino que tirou foto minha e gostou de mim me deu o ingresso”, diz.

“Agora estou vindo para o jogo do Chile porque um jornalista chileno me deu um ingresso de presente. Ele me viu andando na praia do Porto da Barra, me convidou para o programa dele e me presenteou”, completa.

Quem lhe deu a carona para a Fonte Nova foi Christian, turista de Valparaíso. “Ele está hospedado no mesmo hotel que eu, ficamos logo amigos. É um sonho para qualquer torcedor do Chile ver o jogo ao lado de Messi”, brinca.

Sobre a freguesia do argentino, Torres também entra na onda: “Que nada, é um irmão. Messi sabe que o que aconteceu no campo ficou no campo, já passou. Veio para o nosso lado”.

Paulo Vítor diz que não liga de ser motivos de piadas e brincadeiras dos chilenos: “Futebol é feito para isso, unir pessoas e ser feliz. Por conta da brincadeira fiz muitos amigos chilenos e estou curtindo muito Salvador. Vai ser uma experiência marcada para a vida toda”.