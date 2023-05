Messi pede desculpas por viagem e deixa futuro no PSG em aberto

Lionel Messi se pronunciou pela primeira vez após a polêmica ida à Arábia Saudita. O astro viajou ao país do Oriente Médio sem a autorização do Paris Saint-Germain, e acabou suspenso pelo clube por duas semanas. Nesta sexta-feira (5), o argentino publicou nas redes sociais um vídeo pedindo desculpas pelo episódio.

"Antes de qualquer coisa, queria pedir desculpas aos meus companheiros, ao clube. Sinceramente, pensei que manteriam a folga depois do jogo [de domingo, contra o Lorient], como sempre. Já tinha organizado essa viagem, que já havia cancelado anteriormente, e agora não pude. Não vai se repetir. Peço perdão pelo que fiz. Estou à espera do que o clube decidir. Um abraço", falou.

Com a suspensão de duas semanas, Messi deve se ausentar de dois dos cinco compromissos que o PSG tem até o final da temporada - contra o Troyes, no domingo, e o Ajaccio, no dia 13. Além da punição imposta pelo PSG, o astro também foi alvo de protestos de torcedores.

A viagem foi mais um capítulo da já desgastada relação entre o atleta e o clube. Depois do episódio, a saída do argentino ao fim da temporada é dada como certa. Ele tem contrato com o clube até junho, e ele deve seguir novos rumos - o Barcelona é um dos times especulados, assim como equipes da própria Arábia Saudita e dos Estados Unidos.