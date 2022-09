Messi poderá ter mansão de R$ 57 milhões demolida por falta de alvará

Lionel Messi tenta recuperar o bom futebol para a disputa da Copa do Mundo com a seleção argentina e a conquista inédita pelo Paris Saint-Germain da Champions League. Mas o craque argentino terá de cuidar de um grande problema fora de campo: parte de sua mansão poderá ser demolida.



De acordo com a Telecinco, da Espanha, Lionel Messi terá de lidar nas próximas semanas com a possibilidade de ter sua casa em Ibiza demolida por falta de alvará para a realização da obra e o equivalente ao brasileiro "Habite-se".



Por não possuir esses dois documentos, o terreno não poderia ter recebido uma obra de tal proporção, e Messi tampouco teria a liberação para morar na nova mansão que fica à beira do Mar Mediterrâneo.



Messi adquiriu recentemente a mansão em Ibiza - cidade turística nas Ilhas Baleares, na Espanha - e teve de desembolsar cerca de € 11 milhões (R$ 57 milhões). O imóvel tem 16 mil m² de área e uma piscina de 100 m.



Ainda segundo o veículo espanhol, a obra de expansão da mansão foi feita pelos antigos donos. Eles quiseram aumentar o número de quartos e construir dois novos cômodos na área da garagem.



Diante da dor de cabeça, Messi acionou seus advogados para checar o que poderia ser feito com relação às obras e também às responsabilidades dos antigos donos. A princípio, a única solução seria demolir os novos cômodos construídos.