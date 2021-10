Messi quebra o silêncio sobre transferência ao PSG: 'Não errei'

O craque argentino Lionel Messi mostrou convicção em uma entrevista dada à revista francesa France Football, que será divulgada na íntegra nesta sexta-feira (8). Na capa da publicação, mostrada nesta quinta (7) nas redes sociais, o jogador aparece afirmando que fez a escolha certa ao ir para o Paris Saint-Germain, após a controversa saída do Barcelona.

"Não me enganei. Não errei ao ir para o PSG", revelou o craque que está com a seleção da Argentina para a disputa de mais uma rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Nesta quinta-feira (7), os argentinos encaram fora de casa o Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 11ª rodada.

La une de France Football de ce samedi avec la liste des nommés du Ballon d'Or / France Football front page for this month, including the 2021 Ballon d'Or nominations



⚽️✨#ballondor pic.twitter.com/DNmrZ64efB — France Football (@francefootball) October 6, 2021

O atual camisa 30 do Paris Saint-Germain marcou apenas um gol em cinco jogos desde que foi contratado. Ele foi marcado na vitória por 2x0 diante do Manchester City, no último dia 28, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

Na última rodada do Campeonato Francês, Messi e seus companheiros viram a invencibilidade e o aproveitamento de 100% da equipe cair diante do Rennes, após derrota por 2x0. Mesmo com o revés, a equipe parisiense segue na liderança isolada com 24 somados, seis a mais que o vice Lens, após nove rodadas.

Além da entrevista com Lionel Messi, a edição deste mês da France Football trará ainda a lista dos jogadores indicados ao prêmio Bola de Ouro, organizado pela publicação. Vale lembrar que o argentino possui seis troféus (nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019) desta premiação, que será entregue no dia 29 de novembro, em cerimônia a ser realizada no Teatro Chatelet, em Paris.