Messi responde boxeador mexicano após sofrer ameaça

Após declaração feita pelo boxeador mexicano Canelo Álvarez, onde o lutador acusava o atacante da argentina Lionel Messi de ter pisado em cima de uma camisa da seleção mexicana, o jogador afirmou que "não tenho que me desculpar". O camisa 10 afirmou que a situação não passou de um mal-entendido e que respeita a seleção e os jogadores do México.

"Acho que houve um mal-entendido. Quem me conhece sabe que nunca desrespeito ninguém. [O que aconteceu] faz parte de qualquer vestiário no futebol. Não tenho que me desculpar. Não desrespeitei a camisa do México nem qualquer um. Ficou lá, não aconteceu nada", disse Messi

As imagens captadas no vestiário dos hermanos após a vitória sobre os mexicanos pela 2ª rodada do Grupo C mostram os atletas cantando e comemorando a vitória por 2x0 em cima dos adversários. Em determinado momento, é possível ver uma camisa do México próximo ao pé de Lionel Messi, que está sentado e levanta para cantar.

Internautas apontaram que, na verdade, o pé de Messi teria esbarrado na camisa no momento em que tirava a chuteira.

Após a repercussão do caso, o próprio Canelo Álvarez se desculpou com o argentino e disse que se deixou levar pelo amor que tem pelo seu país. "Nos últimos dias me deixei levar pela minha paixão que sinto pelo meu país e fiz comentários fora do lugar. Quero pedir desculpas a Messi e ao povo argentino. Todos os dias aprendemos algo novo e dessa vez foi a minha vez", escreveu Canelo e seu Twitter.

Antes mesmo do pronunciamento de Messi e de Canelo, o meio-campista mexicano Andrés Guardado se pronunciou e afirmou que conhece Messi e sabe que ele não seria capaz de pisar na camisa.

"É um acordo com os funcionários: quando você deixa tudo suado no chão é tudo para lavar. Tive a sorte e o privilégio de enfrentar Messi por muitos anos na Espanha... Conheço a pessoa que ele é. Infelizmente, talvez Canelo não entenda como é estar em um vestiário", explicou Guardado.

Veja o vídeo da comemoração no vestiário dos argentinos: