Messi se isola como o jogador com mais partidas em Copa do Mundo

Lionel Messi escreveu seu nome na história mais uma vez. Ao entrar em campo pela Argentina contra a França, pela final da Copa do Mundo do Catar, o astro se isolou como o jogador de futebol com mais partidas na competição. Agora, são 26 duelos disputados.

O camisa 10 argentino estava empatado com o ex-meia Lothar Matthäus, que atuou em 25 jogos no Mundial, em cinco edições diferentes (1892, 1986,1990, 1994 e 1998). O alemão foi campeão em 1990 e ficou com o vice em 1982 e em 1986.

Com a final, Messi chegou às 26 partidas, também em cinco Copas (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), ultrapassou Matthäus e estabeleceu um novo recorde. O craque de 35 anos já avisou que a edição no Catar é a última que irá disputar.

Messi e Matthäus, aliás, fazem parte de um seleto grupo de oito jogadores da história que estiveram em campo em cinco edições do Mundial. Também estão na lista os mexicanos Antonio Carbajal, Rafa Márquez, Guillermo Ochoa e Andrés Guardado, o português Cristiano Ronaldo e o italiano Gianluigi Buffon.

Veja os cinco jogadores com mais partidas em Copas: