Messi tem larga vantagem em jogos contra James Rodríguez

Quando a bola rolar para o jogo entre Argentina e Colômbia, o mais provável é que os olhos dos milhares de torcedores estejam direcionados para os camisas 10 que estarão no campo da Fonte Nova, a partir das 19h deste sábado (15).



Lionel Messi e James Rodríguez vivem momentos distintos na carreira: enquanto o argentino, melhor do mundo por cinco vezes e artilheiro da Europa no ano com 36 gols marcados e 15 assistências em 34 jogos, James vive um momento de incertezas. Não teve a cláusula de compra exercida pelo Bayern de Munique, clube que defendeu nas últimas duas temporadas, e retorna ao Real Madrid - onde não tem a confiança do técnico Zinedine Zidane.

Apesar dos números excepcionais, nem tudo foram flores na temporada de Messi. O seu Barcelona venceu o campeonato espanhol com muita tranquilidade, mas as derrotas na Liga dos Campeões e Copa do Rei foram duros golpes às pretensões do time capitaneado pelo craque argentino.

O próprio Messi chegou a assumir em entrevista que ainda não conseguiu processar muito bem o que aconteceu naquela semifinal da Liga, quando o Barça viu sua vantagem de três gols virar poeira sob o ímpeto do Liverpool, que goleou por 4x0 antes de ser campeão contra o Tottenham mais à frente. A Copa América se torna, ainda mais, uma oportunidade de redenção para o argentino, que nunca conquistou um título com a camisa de seu país. Pior ainda: bateu na trave em três oportunidades, uma delas aqui no Brasil, na Copa do Mundo de 2014.

Do outro lado, James volta ao Brasil querendo reencontrar o protagonismo que lhe alçou à condição de craque mundial, conquistada após a mesma Copa que Messi parou no vice-campeonato. Naquela ocasião, a Colômbia foi eliminada pelo Brasil nas quartas de final. Os colombianos deixaram o Mundial com sua melhor participação na história e James foi artilheiro da competição com seis gols.

Freguesia

Não é exagero dizer que James é “freguês” de Messi. Os dois já estiveram frente a frente em sete oportunidades e o “Cafetero” só venceu “La Pulga” em uma única oportunidade. A última vez que os dois se enfrentaram, contudo, foi há um tempinho. Na temporada 2016/17, Real Madrid e Barcelona se enfrentaram pelo Campeonato Espanhol e o time catalão venceu por 3x2 dentro do Santiago Bernabéu, estádio do Real.



Messi foi decisivo: marcou dois gols, um deles com 47 minutos para decidir o jogo e tirar onda com a torcida dos galáticos. Ele tirou a camisa para exibir seu nome e número para os inconsoláveis torcedores donos da casa. O gol que James marcara sete minutos antes se tornou irrelevante. Pra variar, a noite era de Messi.

Pelas seleções, os dois se enfrentaram três vezes. Duas delas na eliminatória para a Copa de 2014: o primeiro em Barranquilla, na Colômbia. Messi marcou um gol na virada hermana por 2x1. Depois os dois se reencontraram no Monumental de Nuñes em jogo que acabou empatado por 0x0, e outra nas eliminatórias da Copa de 2018 - desta vez a Argentina goleou por 3x0 e Messi marcou um gol.



O placar de gols também é favorável a Messi, que marcou quatro gols, contra um único de James.

*sob supervisão do subeditor Ivan Dias Marques