Messi tem lesão muscular confirmada e ficará afastado do Barcelona

Lionel Messi ficará afastado por tempo indeterminado do Barcelona. Nesta quarta-feira (25), o clube confirmou que o craque argentino sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda e será uma baixa para os próximos compromissos.

Messi sentiu dor na partida contra o Villarreal, na última terça-feira (24). Aos 27 minutos do primeiro tempo, o jogador reclamou, recebeu atendimento médico na beira do gramado e voltou para completar a etapa. Na volta do intervalo, foi substituído por Ousmane Dembélé. O Barça venceu por 2x1.

❗COMUNICADO MÉDICO | Leo #Messi ????



O capitão do Barça sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda durante o #BarçaVillarreal . Sua evolução marcará a disponibilidade para os próximos jogos. pic.twitter.com/QMMtJMznbL — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) 25 de setembro de 2019

Segundo a imprensa catalã, o problema com o argentino não é grave. Mas é certo que ele perderá o jogo contra o Getafe, neste sábado (28), fora de casa. Para a partida seguinte, pela Liga dos Campeões, quarta-feira (2), contra a Inter de Milão no Camp Nou, é dúvida. Depois, o Barcelona enfrenta o Sevilla, no dia 6 de outubro, como mandante, pelo Campeonato Espanhol.

Messi, que recebeu seu sexto prêmio Fifa The Best na última segunda-feira (23), tem desfalcado frequentemente seu time. Na pré-temporada, sofreu uma lesão na panturrilha direita. E seu retorno como titular desde o fim da Copa América, onde esperava jogar os 90 minutos, foi justamente contra o Villarreal, na partida em que se lesionou.