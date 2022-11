Messi treina e Argentina monta time para "final" contra o México

Em busca de sobrevivência na Copa do Mundo, a Argentina está pronta para o confronto decisivo com o México, neste sábado (26), às 16h, pelo grupo C. Lionel Messi, que tratou de dores na panturrilha, treinou na última atividade antes do jogo e está confirmado na equipe.

Antes do treino, o camisa 10 teve uma conversa com o técnico Lionel Scaloni. Outros líderes do elenco, como Paredes, De Paul e "Papu" Gómez também participaram da conversa.

De acordo com a imprensa argentina, o time que pega o México vai ter mudanças. Cuti Romero, Molina, Tagliafico e Gómez devem perder as vagas na equipe titular. Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel e Marcos Acuña são cotados para começar o duelo.

Com a derrota para a Arábai Saudita na estreia, o jogo contra o México ganhou contornos de decisão para a Argentina. Uma nova derrota elimina Messi e seus companheiros do Mundial.