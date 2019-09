Messi viaja com Barcelona para estreia na Liga dos Campeões

Recuperado de uma lesão muscular sofrida logo no seu primeiro treinamento na pré-temporada, que o tirou de todos os jogos até agora do Barcelona no Campeonato Espanhol, o craque argentino Lionel Messi treinou normalmente nesta segunda-feira (16) e foi relacionado pelo técnico Ernesto Valverde para o jogo de terça (17) diante do Borussia Dortmund, na Alemanha, válido pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa



Segundo um comunicado oficial do time catalão, o meia/atacante argentino "recebeu alta médica", após não sentir dores na coxa direita, lesionada desde 5 de agosto no seu primeiro treino da temporada. Sua escalação ainda vai depender do aval de Ernesto Valverde.



Na semana passada, o treinador do Barcelona afirmou que não tinha pressa em escalar Messi e que por isso o craque ficou fora do jogo contra o Valencia, realizado no último sábado, pelo Campeonato Espanhol - goleada por 5x2, no estádio Camp Nou, em Barcelona.



Além de Messi, o goleiro brasileiro Neto também está entre os relacionados para o jogo em Dortmund, assim como o garoto Ansu Fati, de 16 anos, apontado como a nova joia das categorias de base do Barcelona.



Barcelona e Borussia Dortmund estão no Grupo F da Liga dos Campeões, ao lado da Inter de Milão e do checo Slavia Praga, que se enfrentam também na terça-feira, na Itália.