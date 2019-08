Messi volta a treinar e deve retornar ao Barcelona domingo (25)

O astro Lionel Messi deve retornar ao Barcelona em seu segundo compromisso no Campeonato Espanhol. Afinal, nesta quarta-feira (21), o atacante argentino participou normalmente e sem restrições do treinamento da equipe, indicando que terá condições de enfrentar o Betis no próximo domingo (25), no Camp Nou.

Messi sofreu lesão na panturrilha direita durante a pré-temporada do Barcelona e vinha treinando em separado, sendo que o clube não havia apresentado uma previsão sobre o período de afastamento dos gramados do atacante argentino.

Por causa disso, ficou fora da derrota por 1 a 0 para o Athletic Bilbao, sexta-feira passada (16), no San Mamés, no compromisso que abriu o Campeonato Espanhol.

Além da necessidade de o Barcelona se recuperar da derrota na estreia no torneio nacional, algo que não ocorria há dez anos, o retorno de Messi é importante porque o técnico Ernesto Valverde precisa lidar com as lesões de outros dois atacantes: o uruguaio Luis Suárez e o francês Ousmane Dembélé.

Dembélé certamente não terá condições de entrar em campo na partida de domingo devido a uma lesão na coxa esquerda que deverá deixá-lo fora de ação por cerca de cinco semanas. Além disso, é improvável que Suárez jogue no fim de semana devido a uma lesão muscular sofrida na partida em Bilbao.