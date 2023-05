Messi volta aos treinos no PSG após viagem polêmica e suspensão

Após ficar afastado das atividades do Paris Saint-Germain por quase uma semana, Lionel Messi voltou aos treinos nesta segunda-feira (8), no CT Camp des Loges. O atacante argentino esteve no gramado sem seus principais companheiros de time, que ganharam folga após a vitória sobre o Troyes.

O retorno foi anunciado pelo próprio clube francês tanto nas redes sociais quanto em seu site oficial. O PSG não confirmou se a volta de Messi aos treinos significava o fim da suspensão aplicada pela direção do clube, na semana passada. O jogador havia sido suspenso por duas semanas e deveria perder duas partidas nesta reta final do Campeonato Francês.

⚽️???? Leo Messi de volta aos treinos na manhã desta segunda-feira. pic.twitter.com/0l1cC1ObD7 — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) May 8, 2023

Messi esteve afastado das atividades do time por seis dias, desde que deixou Paris para uma viagem não autorizada pelo clube para a Arábia Saudita, onde o argentino tem contratos comerciais A ida para o país do Oriente Médio levantou até rumores sobre uma possível transferência do atacante para o futebol local, a exemplo de Cristiano Ronaldo.

A viagem também municiou rumores sobre a possível saída de Messi do clube no próximo mês, quando se encerra o contrato com o PSG. A imprensa europeia já apontou possíveis negociações do argentino com o Barcelona e com clubes da Inglaterra. O time de Paris ainda não se manifestou publicamente sobre uma eventual renovação de contrato.

O clima ruim entre Messi e o PSG foi amenizado na sexta-feira, quando o jogador publicou vídeo nas redes sociais para pedir desculpas ao clube e aos seus companheiros de time. O atacante alegou que acreditava ter folga após partida disputada no domingo anterior.

"Vim falar sobre o que está acontecendo. Antes de tudo, peço perdão novamente aos meus companheiros e ao clube. Sinceramente, pensei que teríamos folga depois da partida, como aconteceu durante as semanas anteriores. Eu tinha essa viagem planejada e já tinha cancelado anteriormente, mas dessa vez não pude cancelar. Volto a pedir perdão pelo que eu fiz e aguardo pelo o que o clube decidir fazer comigo. Nada mais. Abraço", afirmou o jogador no vídeo publicado no story de seu Instagram.

Oficialmente, o PSG não confirmou se Messi estará apto para enfrentar o Ajaccio, sábado, no Parque dos Príncipes. Depois desta partida, o time terá apenas mais três partidas até o encerramento da temporada.