Mestrando estuprou estudante da UFPI após matá-la, diz inquérito

O mestrando Thiago Mayson, 28, estuprador e assassino da estudante Janaína Bezerra, 22, repetiu a violência sexual após matá-la. Essa é a versão apresentada pelo inquérito da Polícia Civil do Piauí, segundo o portal Uol.

O crime foi cometido há cerca de dez dias dentro do prédio da Universidade Federal do Piauí.

Thiago foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, estupro, fraude processual e vilipêndio a cadáver (violência sexual depois da morte).

Ele ainda filmou parte do crime quando a vítima e ele estavam sujos de sangue, informou a delegada Nathália Figueiredo, responsável pelo caso.

"O laudo do IML constata a violência sexual. Houve o crime de estupro, a vítima foi submetida a violência física e psicológica. A causa morte foi a luxação cervical que ela sofreu no ato sexual. Ele também praticou relação sexual com ela sem vida", conta a delegada.

A delegada afirma ainda que a polícia recuperou um vídeo feito por Thiago que ele havia apagado do celular. Segundo ela, as imagens mostram cenas entre o primeiro e o segundo ato sexual com a vítima fora de si.

"Estamos na pendência do laudo toxicológico, deve sair nos próximos dias. Se for confirmado que a vítima estava sob efeito de drogas ou álcool, passa a ser estupro de vulnerável."