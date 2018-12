Mestre de jiu-jitsu foi morto em abordagem da PM no Comércio

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (3), que o lutador Iraílson Gama da Costa foi morto durante uma abordagem policial na última quarta-feira (28). A SSP-BA informou que Iraílson e outro homem ainda não identificado, a bordo de um veículo com restrição de roubo, teriam entrado em confronto com policias da Rondas Especiais da Polícia Militar Baía de Todos os Santos (Rondesp/BTS).

Conhecido como Sinho Baiano, ele era um dos principais nomes do esporte no estado. A suspeita da família é que ele tenha reagido a uma tentativa de assalto. A SSP-BA informou que não há registro de assalto.

"Após denúncias de que dois homens realizavam assaltos na região da Barros Reis, no último dia 28, policiais da Rondesp/BTS localizaram Iraílson Gama da Costa e outro homem ainda não identificado num veículo HB20 cinza com restrição de roubo, na altura da Avenida Terminal da França, no Comércio. De acordo com os policiais, a dupla reagiu à abordagem e foi atingida. Encaminhada para o Hospital Ernesto Simões, não resistiu aos ferimentos. Dois revólveres calibre 38 foram apreendidos na ação, juntamente com o carro utilizado por eles, tomado de assalto no dia 27 de novembro, pela manhã", afirmou a SSP-BA, em nota.

De acordo com a SSP-BA, os dois revólveres calibre 38 foram apreendidos na ação. "Neste domingo, a família de Iraílson reconheceu o corpo e, nesta segunda, fez a retirada no Instituto Médico Legal para o sepultamento. Perícias foram realizadas no local do confronto, cujo registro foi feito na Corregedoria da Polícia Militar", argumentou a SSP-BA.

O sepultamento de Irailson Gama, o Sinho Baiano, será nesta segunda, 16h30, no Cemitério Campo Santo, na Federação.

Campeão brasileiro

Sinho Baiano começou a lutar jiu-jítsu aos 13 anos. Aos 21, participou do primeiro campeonato vale-tudo. Hoje, boa parte da família – incluindo a esposa, com quem estava há 15 anos, e o filho de 12 anos – também se dedica ao esporte.

Entre os principais resultados dele, estão o tricampeonato baiano estadual na modalidade, o 3º Lugar na Copa do Mundo de Jiu-Jitsu, em 2010, e o 1º lugar em peso e absoluto da 2ª Etapa do Campeonato Mundial, em 2015, em Buenos Aires. Este ano, Sinho também foi vice-campeão do Floripa Fall International Open Jiu-Jítsu, em Florianópolis.