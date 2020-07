Mestre do Sabor: final ao vivo e dentro das normas de segurança

O reality Mestre do Sabor guardou um ingrediente especial para a final, que acontece nesta quinta (23). A disputa será ao vivo, direto dos Estúdios Globo, no Rio, com exibição na Globo/TV Bahia e no GNT. Depois de acelerar as gravações por conta da pandemia da covid-19 - incluindo retirar a plateia e trocar um dos técnicos – a emissora reúne os quatro finalistas para cozinhar em tempo real, com algumas mudanças no cenário e nas provas, para garantir a segurança.

Depois de 12 programas e mais de 100 pratos, os chefs Ana Zambelli, Dário Costa, Júnior Marinho e Serginho Jucá fazem o embate final. O quarteto, os apresentadores Claude Troisgros, Batista e Monique Alfradique e os mestres Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva – além de uma reduzida equipe técnica - seguirão um rigoroso protocolo de segurança.

Todos serão testados e terão a temperatura checada ao entrar nos Estúdios. O uso de máscaras será obrigatório e os camarins individuais. No cenário, as ilhas utilizadas pelos candidatos estarão ainda mais afastadas, respeitando o distanciamento seguro. Utensílios não serão compartilhados e uma barreira de acrílico irá separar os mestres. Desta vez, cada um deles receberá uma porção individual para degustar e escolher o melhor sabor do dia.

Ana Zambelli, única mulher da final, acredita que precisará trabalhar a mente para a prova. “Os três finalistas que estão comigo são pessoas com quem eu tenho amizade, pessoas que gosto demais, e isso me abala um pouco. É tudo ou nada. Vejo como uma decisão nos pênaltis, quem conseguir lidar melhor com o tempo e com a emoção tem mais chances de levar”, afirma Ana.

A emissora só vai contar amanhã quantos pratos os finalistas vão executar e quais os ingredientes de destaque. Avaliando a temporada, o chef Claude destaca que a quarentena aproximou as pessoas da gastronomia. "Pessoas que já cozinhavam e melhoraram um pouco suas técnicas através de programas como o Mestre do Sabor; outros que não cozinhavam nada e começaram a ter que cozinhar por obrigação e passaram a se apaixonar pelo fato de cozinhar em algum momento do dia. Então, a gastronomia realmente está sendo valorizada durante essa quarentena. A gente vê isso pelo retorno de audiência que foi bastante grande comparado à primeira temporada", afirma Claude Troisgros.

O mestre do Sabor é um formato original Globo, com direção artística de LP Simonetti e direção geral de Aida Silva. Globo/TV Bahia, nesta quinta (23), às 22h39.