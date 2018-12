Mestre Moa do Katendê é homenageado em clipe de rap

O clipe Moço Lindo do Badauê, em homenagem a Mestre Moa do Katendê, foi lançado na noite desta quinta-feira (20), no Sarau Bem Black. A produção é fruto de uma parceria entre os rappers Opanijé, Wall, Aspri RBF e Xarope MC, além do poeta Nelson Maca. O clipe tem concepção musical e base de Dj Gug e AquaHertz.

Gravado na Ladeira de Nanã e Praça dos Artistas, no Engenho Velho de Brotas – onde aconteciam os agitados ensaios do Badauê. O trabalho contou com as participações dos rappers Lázaro Erê e Rone Dundun (Opanijé), Aspri (RBF), Xarope Mc e Wal Cardozo, dos dançarinos Negrizu (Moço Lindo do Badauê), Renilda e Samona, do grupo de capoeira Dendê de Aro Amarelo, da Casa Branca, além de Nelson Maca e Jorjão Bafafé.

A letra protesta contra o genocídio do povo negro e questiona as mortes de Marielle e Moa do Katendê que impactaram o país. Confira: