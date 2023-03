Meta pretende demitir 10 mil trabalhadores nos próximos meses

A Meta Platforms, controladora do Facebook, afirmou que pretende cortar quase 10 mil postos em sua folha de pagamentos nos próximos meses. Trata-se da segunda grande onda recente de cortes da empresa, que diz estar voltada para o ganho de eficiência, em um contexto econômico mais difícil.



Executivo-chefe da Meta, Mark Zuckerberg disse em e-mail à equipe nesta terça-feira, 14, que a empresa terá várias rodadas de cortes de vagas, bem como cancelará alguns projetos e reduzirá o ritmo de contratação, no que ele qualificou como o "ano da eficiência".



Equipes de recrutamento da companhia serão cortadas primeiro, seguidas pela reestruturação e por demissões nos grupos de tecnologia no fim de abril, disse Zuckerberg.



Em maio, haverá redução da folha nas equipes de negócios, notou, acrescentando que será "difícil". "Minha esperança é fazer essas mudanças organizacionais o mais rápido possível no ano, para que possamos superar este período de incerteza e nos concentrar no trabalho crucial pela frente", disse.