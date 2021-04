Metade dos documentos de processo licitatório que é apurado em Feira de Santana aparece um dia após abertura de sindicância

Um dia após a Prefeitura de Feira de Santana constituir uma comissão de sindicância para apurar a realização do processo licitatório visando a contratação das empresas IBDS (Instituto Baiano para o Desenvolvimento da Saúde) e Fundação ADM, a solução do problema já começou a surgir. A publicação consta no Diário Oficial Eletrônico, na edição do dia 30.

De parte da documentação desaparecida dos dois processos alvos da apuração, metade já apareceu. Eles se referem a contratação de pessoal e juntos somam quase R$ 18 milhões. As documentações que não estavam sendo encontradas são essenciais, pois dizem respeito ao quantitativo de pessoal e valores.

O sumiço foi constatado oficialmente, o que ocasionou um relatório, e o Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde, então instaurou a sindicância. Conforme a portaria (nº 302), publicada ontem, a comissão terá trinta dias para enviar o relatório para o prefeito Colbert Filho - a partir da data da publicação.

Fazem parte da comissão de sindicância, Dayse Cristiane Brandão, procuradora do Município; Caroline Suzart Cotias Freitas, advogada da Procuradoria Geral do Município, e Joana Queiroz, diretora do Departamento de Rede Própria, da Secretaria Municipal de Saúde.