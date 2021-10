Metallica remarca shows no Brasil para maio de 2022

O Metallica anunciou, nesta segunda-feira (25), as novas datas da turnê no Brasil. Os shows foram adiados duas vezes por conta da pandemia do novo coronavírus.

A banda, que está comemorando os 30 anos do icônico Black Album, retorna ao país a partir do dia 5 de maio de 2022 e vai passar por Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte.

Veja as datas:

5 de maio de 2022 - Porto Alegre - FIERGS

7 de maio de 2022 - Curitiba - Estádio Couto Pereira

10 de maio de 2022 - São Paulo - Estádio do Morumbi

12 de maio de 2022 - Belo Horizonte - Estádio Minerão

Os ingressos que já foram vendidos continuam valendo para as apresentações remarcadas.

A abertura das apresentações no Brasil ficará com a banda Ego Kill Talent, e o Greta Van Fleet vem como convidado especial.

O grupo liderado por James Hetfield passa pelo Chile e Argentina antes de chegar ao Brasil.