Metaverso: quais são as possibilidades de investimentos em novos mercados?

Internet 3.0, realidade virtual, universo 3D, NFTs, realidade aumentada… O metaverso, a tecnologia que engloba todos esses conceitos, já é uma realidade e deve movimentar U$ 5 trilhões (cerca de R$ 25 trilhões) até 2030, segundo relatório da consultoria McKinsey & Company divulgado em junho deste ano.

As possibilidades de impacto na sociedade são enormes: desde entretenimento e lazer, como jogos e games, comércio e serviços, turismo, medicina e até mesmo educação. Na semana passada, por exemplo, a estudante de Direito da Universidade Federal da Bahia Thamires Figueiredo tornou-se a primeira brasileira a apresentar o TCC usando o universo virtual.

Para o professor Titular da área de Ciência da Computação na Universidade Estadual de Santa Cruz, Álvaro Coêlho, como qualquer novo paradigma, é natural que o metaverso chegue com muitas dúvidas. A diferença é que, nesse caso, deve haver menos desafios geracionais – o que é positivo.

“Historicamente, toda nova tecnologia traz desafios para a geração anterior, mas essas tecnologias dos múltiplos universos são intuitivas. A experimentação do universo se faz através de sensores, como escuta, visão, tato. É muito realista e intuitiva, é razoável pensar que os millenials (geração nascida de 1981 a 1995) não terão dificuldade de adaptação”.

E isso é vital para o sucesso de possíveis empreendimentos que se utilizem do metaverso para crescer ou evoluir. Marcas tradicionais como Nike, Stella Artois, Ralph Loren, Lojas Renner e Balenciaga, por exemplo, já podem ser encontradas no intercâmbio de universos, onde também atuam de forma comercial através de parcerias ou NFTs, uma categoria de criptomoeda focada em ativos únicos e exclusivos e que não podem ser modificadas. São representações de um item exclusivo, que pode ser digital, como uma arte gráfica feita no computador, ou física, como um quadro de colecionador.

“Uma coisa que as pessoas estão se debruçando com muita atenção são os NFTs, que é a ideia de ter um dispositivo que transita por todos os universos e não podem ser modificados, e isso permite uma série de negócios interessantes", detalha o professor Álvaro Coelho.

" Um exemplo é o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, que vendeu os ingressos para a corrida nesse modelo de NFT. Foi interessante porque muita gente viaja para assistir as corridas, então acaba sendo uma alternativa a ter que enviar ingressos físicos”, acrescenta.

Do Facebook à Meta

Mark Zuckerberg, CEO e um dos fundadores do Facebook, mudou o nome da empresa para Meta, no ano passado, já antecipando esse movimento global em torno do metaverso e na expectativa de que o polo de confluência de universos digitais seja a nova cara das redes sociais do futuro.

Ainda assim, apesar da aposta de Zuckerberg e mesmo após o anúncio de novos óculos de realidade virtual, as ações da Meta fecharam no último dia 13 de outubro com queda de 4,25%.

Para o professor, exemplos como esse apontam como ainda é difícil precisar quais são os empreendimentos que podem dar certo no Metaverso, especialmente pela capacidade praticamente inesgotável de interatividade a partir da conectividade de ambientes digitais diferentes e complementares.

“Essa é a pergunta de um milhão de dólares”, diz o especialista. “Na medicina, por exemplo, você pode usar o metaverso para fazer diagnóstico por imagem, fazer ultrassom com visão em 3D no órgão que você quer examinar. Falando na educação, alguns professores já dão aula pelo Minecraft, e criaram uma miniatura da sala de aula deles. Um aluno meu pensa em criar uma versão no Minecraft da universidade Santa Cruz, com salas, bibliotecas, laboratório e tudo", exemplifica o professor.

No entanto, ele ressalta que ainda existe uma dificuldade em se determinar o que vai vingar e o que não vai dentro do metaverso. "Tem como criar infinitas opções no comércio, na medicina, em serviços, no turismo, na educação”, enumera.

Entenda o que é metaverso

Antes de responder à pergunta que vêm sendo feita, ultimamente: O que é metaverso, afinal? Vale, primeiro, explicar a diferença entre o metaverso, a realidade aumentada e realidade virtual.

Segundo explica o professor Álvaro Coêlho, a realidade virtual tem como objetivo “construir uma interface que atue sobre os sentidos para dar a sensação de que você está em outro lugar”.

Ou seja, quando mais imersões ocorrem nos sentidos da visão, audição e tato, trata-se de uma realidade virtual. Um bom exemplo, segundo o professor, é o videogame de Fórmula 1, que dá a impressão do jogador estar, de fato, pilotando um carro numa pista de corrida.

Já a realidade aumentada não tem como objetivo fazer com que o usuário “saia do lugar”, mas que ele tenha uma experiência além do que ele pode ver a olho nu.

“É como você chegar na Torre Eiffel, em Paris, e pelos óculos de realidade aumentada do Google ter acesso a uma série de informações sobre o local que não estão, de fato, escritas ali. Ou então aquele jogo que foi febre durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Pokemon Go. A tela do celular captava o ambiente em que a pessoa estava e o jogo acrescentava o bichinho, que só poderia ser manipulado pela tela do celular. Ou seja, é algo além do que pode ser captado pelo sentido da pessoa”, explica.

O metaverso, por sua vez, é a união de todas as coisas. Essa palavra é utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma da realidade virtual,com a realidade aumentada, as redes sociais e a internet.

Ele pode também ser entendido como vivências experimentadas em um espaço virtual, mas carregando as influências da vida real para esse universo.



“É a possibilidade de transitar entre diferentes universos, com suas características de realidade aumentada, da realidade virtual e os perfis das redes sociais. Um exemplo é usar uma moeda da plataforma de games Roblox e trocar com outro usuário por um item do jogo eletrônico Fortnite. Isso é algo que nem o inventor do Roblox ou o inventor do Fortnite imaginaram, mas que, no Metaverso, se torna possível”, detalha o professor Álvaro Coêlho.

