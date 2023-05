Metrô baiano é o que tem mais meios de pagamento para compra de passagens

São cinco opções de compra digital de passagens, além da possibilidade de pagamento por aproximação direto nas catracas das estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Com essas inovações, o metrô baiano se destaca no cenário nacional como o mais tecnológico do país em meios de pagamento digitais, oferecendo a maior quantidade de opções para o cliente, de acordo com levantamento interno realizado pelo setor de Arrecadação e Clearing da CCR Metrô Bahia.

A mais recente novidade foi lançada neste ano: a compra e pagamento de passagens por aproximação diretamente nas catracas do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. A inovação busca agilizar o acesso dos clientes que utilizam o cartão avulso (Cartão Unitário do Metrô). Para efetuar o pagamento, basta aproximar cartões de crédito, débito, celular (com tecnologia NFC), smartwatches ou pulseiras de pagamento na parte inferior da catraca. Uma luz verde indicará a validação do pagamento e o acesso pelo bloqueio estará liberado.

Já quem utiliza o Cartão Integração do Metrô tem a comodidade de efetuar a recarga por meio do WhatsApp, utilizando o Zap do Metrô, a inovação foi lançada em 2022. Para realizar o pagamento por meio da ferramenta, basta acessar o atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular. Ao navegar pelas opções de compra de crédito, o cliente poderá realizar um pedido de recarga e efetuar o pagamento por meio de uma chave PIX.

Outra possibilidade é fazer a recarga via aplicativos. São eles: Banco do Brasil (para correntista), PicPay, Recarga Pay, Cittamobi. Após a compra do crédito, a carga deverá ser efetivada nas catracas ou validadores presentes em todas as estações de metrô. "Investimos continuamente em inovação e novas tecnologias, no sentido de ampliar cada vez mais as formas de pagamento e de compra de créditos para trazer ainda mais benefícios e facilidades ao cliente do metrô", explica o coordenador de Arrecadação e Clearing da CCR Metrô Bahia, Frederico Pimentel, destacando o aumento da adesão e retorno positivo dos clientes às novas tecnologias.