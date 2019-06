Metrô de Salvador terá biblioteca com mil livros para consulta

Nesta terça-feira (11), a partir das 10h, os usuários do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas terão uma novidade literária. Na estação Acesso Norte será inagurada a BiblioMetrô, uma biblioteca com cerca de mil títulos para consulta - no futuro os títulos serão disponibilizados para empréstimo.

A iniciativa será inagurada no dia em que o sistema metroviário completa cinco anos de operação. Na inaguração do espaço multicultural haverá a apresentação do Quarteto de Cordas do Neojiba.

O ambiente será aberto ao público e os passageiros poderão consultar os livros gratuitamente, mediante cadastro prévio. No mesmo dia, às 10h30, a Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado (Funceb) vai apresentar uma coreografia especial com a participação de 31 bailarinos, na Estação Lapa de Metrô.

O primeiro dia das ações comemorativas também será marcado pelos serviços de beleza e bem-estar como massoterapia, esmalteria, maquiagem e pintura de sobrancelhas em diversas estações.

Nesta segunda-feira (10), os serviços são disponibilizados em Pirajá; na terça e na sexta, no Terminal Acesso Norte e na quarta, na Estação Acesso Norte, sempre das 8h30 às 12h. Na quinta-feira (13), é a vez da Estação Imbuí, das 15h às 18h. Os serviços serão oferecidos gratuitamente em parceria com o SE7E Centro Tecnológico.

A programação da quarta-feira (12) inclui a apresentação do Balé Teatro Castro Alves, às 11h, e da Banda Agentes do Metrô, às 17h30, na Estação Acesso Norte. Na quinta-feira, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) também fará um pocket show às 11h30, na mesma estação. Em Imbuí, o grupo FitDance fará um flash mob no turno da tarde. Já no dia 14, o grupo de percussão Quabalés fará uma performance às 11h, na Estação Acesso Norte. Neste mesmo dia, a BiblioMetrô vai receber o primeiro sarau poético do Porto dos Livros, às 17h30.

No sábado, dia 15, o local será palco da 1ª Metrô Run. O treino de corrida assinado por Guga Cruz vai reunir cerca de 80 corredores de rua que estão se preparando para as principais maratonas do país. A largada será da Estação Mussurunga e os atletas vão percorrer cerca de 17 km, em uma corrida ao longo da Linha 2 do metrô. Na chegada, os corredores serão recepcionados por um café da manhã, massoterapia e pela banda Agentes do Metrô.

Para encerrar as comemorações, a concessionária vai promover um Passeio Ciclístico com partida às 9h, da altura do Hospital Sarah com destino a Estação Mussurunga. Todas as atividades são gratuitas e integram o projeto Vem pra Cá, que promove eventos durante todo o ano nas estações de metrô da cidade.

Programação Cultural:

Inauguração BiblioMetrô com apresentação do Núcleo Principal do Neojiba | Dia 11, às 10h | Estação Acesso Norte

Núcleo Pirajá do Neojiba | Dia 10, às 17h | Estação Pirajá

Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado (Funceb) | Dia 11, às 10h30 | Estação Lapa

Balé Teatro Castro Alves | Dia 12, às 11h | Estação Acesso Norte

Banda Agentes do Metrô | Dia 12, às 17h30 | Estação Acesso Norte

Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) | Dia 13, às 11h30 | Estação Acesso Norte

Flash Mob com FitDance | Dia 13, à tarde | Estação Imbuí

Grupo Quabalés | Dia 14, às 11h | Estação Acesso Norte

Sarau Porto dos Livros | Dia 14, às 17h30 | BiblioMetrô na Estação Acesso Norte

1ª Metrô Run | Dia 15, às 6h | Largada: Estação Mussurunga

Passeio Ciclístico | Dia 16, às 9h | Largada: Ciclovia na altura do Hospital Sarah

Exposição de Fotos 5 anos fazendo parte do dia a dia da Bahia | De 10 a 16 de junho | Estação Pirajá, Imbuí e Aeroporto

Serviços de beleza e bem-estar | Estação Pirajá (dia 10), Terminal Acesso Norte (dias 11 e 14) e Estação Acesso Norte (12), das 8h30 às 12 | Estação Imbuí (dia 13), das 15h às 18h