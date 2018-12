Metrô de Salvador terá dois novos trens e redução do intervalo entre as viagens 

A partir desta sexta-feira (07), os usuários do metrô contarão com dois novos trens. De acordo com a CCR Metrô Bahia o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas passa a operar com 34 trens e ofertar 110 novas viagens. Eram 876 viagens em dias úteis e agora passará para 986.

A medida vai aumentar o número de viagens e reduzir os intervalos entre os trens. Nos horários de pico da manhã (das 6h29 às 8h38) e da tarde (das 16h45 às 19h20), na Linha 1 passará um trem a cada 2 minutos e 41 segundos; na Linha 2, a cada 3

minutos e 10 segundos. Nos horários entre picos, o intervalo será de 5m20s na Linha 1 e de 6 minutos na Linha 2.

Além disso, em função do período natalino, a concessionária também vai reduzir os intervalos entre trens das 08h às 18h nos sábados e domingos que antecedem ao Natal - dias 15, 16, 22 e 23, aumentando a oferta de lugares.