Metrô e ferry estarão de graça no segundo turno das eleições em Salvador

O segundo turno eleitoral terá gratuidade no transporte público metropolitano de Salvador, incluindo aí sistema rodoviário, de metrô e o ferry boat. A decisão será publicada em edição em edição suplementar do Diário Oficial do Estado da Bahia dessa quinta-feira (27) em decreto do governo baiano.

A medida vale para os usuários do Sistema Metroviário Salvador Lauro de Freitas (SMSL), para os pedestres que utilizem o sistema ferry boat e passageiros das lanchinhas que fazem a travessia entre Salvador e Mar Grande. A gratuidade ocorrerá de zero hora às 23h59 do próximo domingo (30).

Na sexta passada, a Secretaria de Mobilidade Municipal de Salvador (Semob) já havia anunciado que a passagem dos ônibus da capital estará de graça no dia das eleições.

Além disso, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) encaminhou uma consulta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a legalidade de se ampliar a gratuitade também ao transporte intermunicipal.

O governo informou que em relação a esse caso, só vai tomar uma decisão com aval da Corte.