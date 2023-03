Metrô opera com lentidão após novo furto de cabos

A linha 2 do metrô opera com lentidão nesta segunda-feira (13) após mais um episódio de furto de cabos. Segundo informações da CCR Metrô Bahia, um aumento de 3 minutos no tempo total de viagem da Linha 2, entre a Estação Acesso Norte e Aeroporto.

O problema atinge os dois sentidos do sistema metroviário, que liga Salvador a Lauro de Freitas. Segundo a CCR, as equipes de manutenção estão atuando e novos trens foram inseridos para manter o tempo entre as viagens e atender a demanda do horário, garantindo um intervalo de 3 minutos e 30 segundos.

A Linha 1 do sistema metroviário não teve impacto e segue funcionando normalmente. "A CCR Metrô Bahia agradece a compreensão e lamenta que ações de vândalos tragam prejuízos ao dia a dia dos clientes", diz a nota da empresa.