Metrô vai funcionar com horário especial para jogo do Brasil

Pra quem planeja usar o metrô como meio de transporte oficial para torcedor para o Brasil na Fonte Nova, eis uma boa notícia: a CCR Metrô Bahia preparou um esquema especial de funcionamento do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas

Para facilitar o deslocamento de baianos e turistas, a concessionária do modal, CCR Metrô, vai reduzir o intervalo entre trens e reforçar a quantidade das composições na operação, de acordo com a demanda na próxima terça-feira (18), dia do jogo entre Brasil x Venezuela.

Além disso, a estação Campo da Pólvora de Metrô terá seu horário de funcionamento estendido para 0h30, a fim de garantir a volta dos torcedores. Nas demais estações das Linhas 1 e 2, o horário estendido será apenas para desembarque dos usuários. Haverá ainda o reforço nas bilheterias para assegurar o atendimento de todo o público.

Para garantir a segurança e orientar o público, a CCR Metrô Bahia fará o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) e contará com o apoio do Grupo de Pronta Resposta - treinado para atuar em eventos de grandes públicos – ao longo de todo o sistema, principalmente na estação Campo da Pólvora, que fica a 400 metros do estádio.

A segurança também será feita com o monitoramento eletrônico realizado por mais de 2.000 câmeras das estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, e com o apoio da Polícia Militar nas áreas de acesso e entorno do sistema. As imagens são acompanhadas em tempo real diretamente do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e das Salas de Supervisão Operacional (SSOs) de cada estação.

O esquema especial de segurança e operação já foi aplicado no jogo entre Argentina x Colômbia e seguirá nos outros jogos disputados na Fonte Nova (18, 21, 23 e 29 de junho).



Dica de viagem

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas está integrado com os ônibus urbanos e metropolitanos. Para evitar filas e garantir a integração tarifária, a dica é adquirir o cartão do metrô para ida e volta, com antecedência. A tarifa do metrô é de R$ 3,70.

Quem já tem o Cartão Integração do Metrô, pode antecipar a recarga nas bilheterias das estações ou nas máquinas de autoatendimento disponíveis em todas as estações, podendo pagar, inclusive, com cartão de débito das bandeiras Visa, Mastercard e Elo.

O cartão avulso, que dá direito a uma única passagem, também pode ser comprado antecipadamente em qualquer bilheteria. Outra facilidade é a possibilidade de adquirir cartões pré-carregados nas máquinas de autoatendimento instaladas nas estações. Os clientes também podem utilizar os cartões de integração Metropasse e SalvadorCARD no metrô.



Primeiros socorros

O sistema metroviário também conta com uma estrutura completa de primeiros socorros. Todas as estações possuem salas, recursos e aparelhos apropriados para esse atendimento. A equipe de agentes é treinada e capacitada para atuar como brigadistas e prestar o devido atendimento aos clientes, sempre que necessário. Em alguns casos, os próprios agentes fazem a condução do cliente para atendimento médico em unidade hospitalar mais próxima da ocorrência. O encaminhamento é feito em viaturas próprias que ficam distribuídas em pontos estratégicos do sistema.