'Meu coração não funciona mais do jeito certo', desabafa Agüero

No fim do ano passado, um emocionado Sergio "Kun" Agüero anunciava sua aposentadoria dos gramados, aos 33 anos. O fim precoce da carreira veio por causa de problemas cardíacos, descobertos após se sentir mal durante uma partida do Barcelona, em outubro. Agora, dois meses depois, o ex-atacante desabafou sobre seu estado de saúde.

Durante uma transmissão ao vivo na plataforma Twitch, Agüero revelou aos seus seguidores que já não consegue mais fazer exercícios comuns aos jogadores, como correr.

"Se eu tentar jogar futebol, fico logo sem ar. De vez em quando, eu me pergunto se serei capaz de correr novamente. Eu sinto que meu coração não funciona mais do jeito certo. Se servir, é melhor ficar aqui sentado fazendo streams", disse o ídolo do Manchester City.

Agüero sofreu uma arritmia cardíaca durante uma partida do Campeonato Espanhol entre Barcelona e Alavés, no dia 30 de outubro de 2021. Ele sentiu dores no peito e deixou o gramado, encaminhado a um hospital. Lá, teve o diagnóstico do problema cardíaco e, um mês e meio depois, anunciou a aposentadoria.

O atacante argentino só fez cinco partidas com a camisa do Barcelona e balançou as redes uma vez, na derrota por 2x1 para o Real Madrid, no estádio Camp Nou. Ele considerou aquele gol como o mais especial que anotou no Campeonato Espanhol. Vale lembrar que ele defendeu o Atlético de Madrid por cinco temporadas, entre 2006 e 2011.

"Fico com o último gol que fiz, contra Real Madrid. Não sabia que depois ia ter de me aposentar. Será sempre especial, apesar de termos perdido", confessou, em resposta aos seguidores no Twitter.

Em uma das pergunta feita por um fã, o ex-atacante ainda revelou que por pouco não jogou no Bayern, antes de se transferir do Independiente para o Atlético de Madrid.

"Me contaram que olheiros do Bayern de Munique foram até a Argentina para me ver jogar. Porém, naquele dia, eu joguei abaixo do esperado contra o Estudiantes e desistiram de mim. Eles ficaram encantados por José Sosa e o contrataram para jogar na Alemanha", postou.