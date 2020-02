Meu Domingo: Ary Dias convida para um passeio na Soterópolis

Em sua última edição, a festa Magia, comandada por Luiz Caldas, recebe um convidado muito especial: a banda A Cor do Som, que abre a noite com os grandes sucessos que marcaram várias gerações, como Zanzibar, Magia Tropical e Abri a Porta.

Integrante da banda ao lado de Armandinho, Dadi, Mú Carvalho e Gustavo Schroeter, o percussionista Ary Dias é o convidado da coluna Meu Domingo esta semana. Ele preparou um roteiro de um dia especial para fazer aos domingos na cidade, com muitos programas ao ar livre.

Depois de conferir o roteiro de Ary, vale terminar este domingo (09) na Área Verde do Othon, curtindo A Cor do Som, Luiz Caldas e a carioca Roberta Campos, a partir das 17h. Ingresso: R$ 140| R$ 70 (Clube CORREIO tem 50% de desconto). Confiram as dicas de Ary.





1. Ritual - No domingo, eu acordo cedo e gosto de ir ao Bonfim, encontrar meus amigos, jogar conversa fora e, lógico, ir à igreja pedir a bênção.

2. Delícias do Mar - O caminho normal saindo do Bonfim é dar uma descidinha ali na Pedra Furada, um lugar com um visual lindo, e tem sempre um peixe fresco chegando na hora.... almoço dos melhores. E um siri bóia de entrada, claro.

3. Cidade Alta - Mais tarde gosto de ir até a Barra dar um mergulho, ver o Pôr do Sol, dar uma passada no Bar o Chico. Quem conhece, sabe que tem sempre uma lambreta fresquinha, bons papos e amigos.

4.Sons da Cidade - À noite gosto de ir a shows, prestigiar os amigos... e também conhecer e ouvir a turma nova que está chegando.

5. Rolé pelo Centro - Domingo também é bom para passear no centro, pois está vazio e podemos observar melhor nossa cidade, já que está mais calmo... Gosto de ir ao Campo Grande, ao Pelourinho, beber dessa linda arquitetura....